Гривня укріпилася до долара: який курс у банках

Середній курс долара в українських банках знизився на 5 копійок

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Який готівковий курс долара

У четвер, 5 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, знизився на 5 копійок і становить 41,44 грн. Курс продажу теж знизився на 5 коп. – до 41,93 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,9 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,83 грн, максимальний – 42,0 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро не змінився і становить 43,55 грн. Курс продажу знизився приблизно на 4 коп. — до 44,27 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,65 грн, максимальний – 43,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,0 грн, а максимальний – 44,6 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс польського злотого виріс на 1 коп. Курс купівлі становить 9,85 грн. Курс продажу – 10,43 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,3 грн, а максимальний – 10,7 грн.