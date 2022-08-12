Гривня укрепилась к евро. Итоги торгов на межбанке
12.08.2022, 17:29
Обменник валют, Фото: Валентина Полищук, LIGA.net
В пятницу, 12 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,7022/38,0792, а к закрытию они снизились до 37,6400/38,0164.
Динамика межбанковского курса по графику
Торги по доллару начались с котировок 36,5686/36,9343, к закрытию котировки не изменились, потому что курс фиксированный.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".
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