Гривня укрепилась к евро. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 12 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,7022/38,0792, а к закрытию они снизились до 37,6400/38,0164.

Динамика межбанковского курса по графику

Торги по доллару начались с котировок 36,5686/36,9343, к закрытию котировки не изменились, потому что курс фиксированный.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

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Андрей Водяный

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