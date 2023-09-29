Гривня держится. Курс валют НБУ
29.09.2023, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 сентября курс гривни по отношению к евро остался на прежнем уровне. По отношению к доллару национальная валюта также остается без изменений.
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