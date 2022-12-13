Гривня держится. Официальный курс валют
13.12.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 декабря курс гривни остался на прежнем уровне и по отношению к доллару, и по отношению к евро.
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