Гривня дешевеет. Курс валют НБУ
10.11.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 ноября курс гривни по отношению к евро опустился на 21 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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