Гривня еще подешевела. Курс валют НБУ
15.11.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 6 копеек. По отношению к доллару национальная валюта держится на предварительно установленном уровне.
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