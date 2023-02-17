Гривня еще подорожала. Курс валют НБУ
17.02.2023, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 февраля курс гривни по отношению к евро вырос на 2 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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