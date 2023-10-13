Гривня еще подорожала. Курс валют НБУ
13.10.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 копеек – 36,3931/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела менее чем на копейку – 38,6422/евро.
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