Гривня набирает в цене. Курс валют НБУ
24.10.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 октября гривня по отношению к евро укрепилась на 25 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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