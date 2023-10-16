Гривня набирает в цене. Курс валют НБУ
16.10.2023, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 3 копейки – 36,3688/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 36 копеек – 38,2782/евро.
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