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Банки должны информировать клиентов о сроках обмена принятой на инкассо валюты

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 13:07
Банки должны информировать клиентов о сроках обмена принятой на инкассо валюты - Фото
Обмен валют, доллар (Фото - Depositphotos)

Национальный банк Украины обязал банки и небанковские учреждения, предоставляющие услуги по приему валюты на инкассо, указывать информацию о сроках выплаты клиентам возмещения за принятые на обмен иностранные банкноты. Соответствующее постановление НБУ опубликовано на сайте регулятора.

Теперь предоставители услуги инкассо обязаны уведомлять клиентов об установленных тарифах на услугу, о критериях значительного износа или повреждения банкнот инвалюты и о сроках выплаты возмещения за принятые банкноты в открытом доступе, в том числе на электронных устройствах при наличии таковых.

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Национальный банк рекомендует украинцам обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной иностранной валюты в семь украинских банков из 65 действующих. Перечень – здесь.

Наталия Софиенко
банкиинкассоизношенная валюта
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