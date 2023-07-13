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Нацбанк рекомендовал семь банков для обмена старой валюты

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 16:35
Нацбанк рекомендовал семь банков для обмена старой валюты - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Национальный банк рекомендует украинцам обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной иностранной валюты в семь украинских банков из 65 действующих. Об этом говорится в ответе регулятора на запрос Минфина.

Стоимость услуги инкассо в рекомендованных банках колеблется в пределах 10%-50% от суммы.

Банки, рекомендуемые Нацбанком:

Райффайзен Банк – 10%;
ПУМБ – 12%;
Аккордбанк –15%;
Кредобанк – 15% (минимум 350 грн);
Первый инвестиционный банк – 15%;
Укрэксимбанк (но услуга прекращена) – 20%;
МТБ Банк – 50% от суммы.

В то же время некоторые банки выдвигают дополнительные условия при принятии изношенной налички. В частности, Кредобанк просит открытие счета, поскольку услуга инкассо входит в них в пакет.

В государственном Укрэксимбанке менеджер во время консультации сообщил, что несколько дней назад его структура приостановила прием ветхой инвалюты и ценник в 20% действовал раньше. Однако заверил, что госбанк возобновит работу по инкассо в течение нескольких дней.

В Нацбанке сообщили, что по состоянию на 10 июля валютные лицензии в Украине имели 42 небанковских финучреждения и 32 из них – на торговлю наличными валютными ценностями.

  • В последние месяцы банки и пункты обмена валют массово отказывались брать потертые и старые купюры доллара и евро. За обмен таких купюр предлагалось уплатить дополнительную комиссию до 30%. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что эти действия незаконны.
  • После этого НБУ дал разъяснение по обмену валюты и когда комиссия законна.

Читайте также: Почему возникли проблемы с продажей наличного доллара

Наталия Софиенко
обмен валютбанкинацбанк
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