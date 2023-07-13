Нацбанк рекомендував сім банків для обміну старої валюти

Національний банк рекомендує українцям звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової іноземної валюти до семи українських банків із 65 діючих. Про це йдеться у відповіді регулятора на запит Мінфіну.

Вартість послуги інкасо у рекомендованих банках коливається у межах 10%-50% від суми.

Банки, які рекомендує Нацбанк:

Райффайзен Банк – 10%;

ПУМБ – 12%;

Акордбанк –15%;

Кредобанк – 15% (мінімум 350 грн);

Перший інвестиційний банк – 15%;

Укрексімбанк (але послуга припинена) – 20%;

МТБ Банк – 50% суми.

Водночас деякі банки, висувають додаткові умови при прийнятті зношеної готівки. Зокрема, Кредобанк просить відкриття рахунку, оскільки послуга інкасо входить у них в пакет.

У державному Укрексімбанку менеджер під час консультації повідомив, що кілька днів тому його структура призупинила приймання ветхої інвалюти й цінник у 20% діяв раніше. Проте запевнив, що держбанк відновить роботу з інкасо протягом кількох днів.

У Нацбанку повідомили, що станом на 10 липня валютні ліцензії в Україні мали 42 небанківські фінустанови і 32 з них – на торгівлю готівковими валютними цінностями.

Останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовлялися брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонували сплатити додаткову комісію до 30%. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що ці дії є незаконними.

Після цього НБУ дав роз’яснення щодо обміну валюти та коли комісія законна.

Читайте також: Чому виникли проблеми із продажем готівкового долара