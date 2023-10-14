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Банки мають інформувати клієнтів про терміни обміну прийнятої на інкасо валюти

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 13:07
Банки мають інформувати клієнтів про терміни обміну прийнятої на інкасо валюти - Фото
Обмін валют, долар (Фото - Depositphotos)

Національний банк України зобов'язав банки і небанківські установи, що надають послуги приймання валюти на інкасо, вказувати інформацію про терміни виплати клієнтам відшкодування за прийняті на обмін іноземні банкноти. Відповідну постанову НБУ опубліковано на сайті регулятора.

Тепер надавачі послуги інкасо зобов'язані повідомляти клієнтів про встановлені тарифи на послугу, про критерії значного зношення або пошкодження банкнот інвалюти та про строки виплати відшкодування за прийняті банкноти у відкритому доступі, зокрема на електронних пристроях за наявності таких.

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Національний банк рекомендує українцям звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової іноземної валюти до семи українських банків із 65 наявних. Перелік – тут.

Наталія Софієнко
Нацбанкбанкиінкасозношені валюти
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