Гривня набирает в цене. Курс валют НБУ
30.10.2023, 09:00
Фото: Pixabay
Согласно официальному курсу Национального банка Украины 30 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 9 копеек до 36,4216/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала также на 9 копеек – 38,3774/евро.
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