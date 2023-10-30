Гривня набирає в ціні. Курс валют НБУ
30.10.2023, 09:00
Фото: Pixabay
Згідно з офіційним курсом Національного банку України 30 жовтня курс гривні відносно долара виріс на 9 копійок до 36,4216/дол. Стосовно євро національна валюта подорожчала також на 9 копійок – 38,3774/євро.
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