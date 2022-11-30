Гривня набрала в цене. Курс валют НБУ
30.11.2022, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 ноября курс гривни по отношению к евро вырос на 37 копеек. Относительно доллара национальная валюта не изменилась.
- Минфину удалось продать военные облигации на рекордную сумму
- Банк Эстонии выпустил в обращение монеты в честь Украины
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии