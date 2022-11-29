Минфину удалось продать военные облигации на рекордную сумму

Министерство финансов Украины разместило военные облигации на рекордную сумму – более 21,2 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, указывают в министерстве.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На сегодняшнем аукционе Минфин разместил гривневые облигации со сроком погашения от шести месяцев до двух лет под 14-19,25% на сумму 3,8 млрд грн.

Также инвесторы выкупили облигации, номинированные в евро: шестимесячные под 3% на 328 млн евро и,1,1-летние под 2,5% на 72 млн евро.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.