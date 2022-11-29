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Минфину удалось продать военные облигации на рекордную сумму

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 19:38
Минфину удалось продать военные облигации на рекордную сумму - Фото
Фото:depositphotos.com

Министерство финансов Украины разместило военные облигации на рекордную сумму – более 21,2 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.   

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, указывают в министерстве. 

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На сегодняшнем аукционе Минфин разместил гривневые облигации со сроком погашения от шести месяцев до двух лет под 14-19,25% на сумму 3,8 млрд грн. 

Также инвесторы выкупили облигации, номинированные в евро: шестимесячные под 3% на 328 млн евро и,1,1-летние под 2,5% на 72 млн евро. 

Минфину удалось продать военные облигации на рекордную сумму

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Роман Бриль
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ВСУ Минфин военные облигации
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