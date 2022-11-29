Минфину удалось продать военные облигации на рекордную сумму
29.11.2022, 19:38
Фото:depositphotos.com
Министерство финансов Украины разместило военные облигации на рекордную сумму – более 21,2 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, указывают в министерстве.
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На сегодняшнем аукционе Минфин разместил гривневые облигации со сроком погашения от шести месяцев до двух лет под 14-19,25% на сумму 3,8 млрд грн.
Также инвесторы выкупили облигации, номинированные в евро: шестимесячные под 3% на 328 млн евро и,1,1-летние под 2,5% на 72 млн евро.
- 27 октября украинцы скупили все военные облигации "Луганск" в Дие.
- 29 октября Канада заявила, что выпустит суверенные облигации в поддержку Украины.
- 8 ноября Минфин привлек наименьшую сумму от продажи военных облигаций с начала войны.
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