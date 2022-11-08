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Военные облигации: Минфин привлек наименьшую сумму с начала войны

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 18:41
Военные облигации: Минфин привлек наименьшую сумму с начала войны - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму 43,7 млн грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.  

Это наименьшая сумма за весь период выпуска военных облигаций. Сравнимые суммы Минфин привлекал только 4 октября (44,53 млн грн) и 6 сентября (47,35 млн грн). 

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Минфину удалось разместить 6-месячные облигации под 13,5% на 21,5 млн грн, однолетних под 14% на 7,7 млн грн, 1,2-летних под 18,5% на 9,8 млн грн, 1,5-летних под 18,5% на 2,7 млн грн, и 2-летних под 18,5% на 2 млн грн. 

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.  

Военные облигации: Минфин привлек наименьшую сумму с начала войны

Читайте также: Украинцы скупают военные облигации в Дие: за три недели инвестировали 70 млн грн.

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Роман Бриль
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Минфин ОВГЗ военные облигации
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