Военные облигации: Минфин привлек наименьшую сумму с начала войны

Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму 43,7 млн грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Это наименьшая сумма за весь период выпуска военных облигаций. Сравнимые суммы Минфин привлекал только 4 октября (44,53 млн грн) и 6 сентября (47,35 млн грн).

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Минфину удалось разместить 6-месячные облигации под 13,5% на 21,5 млн грн, однолетних под 14% на 7,7 млн грн, 1,2-летних под 18,5% на 9,8 млн грн, 1,5-летних под 18,5% на 2,7 млн грн, и 2-летних под 18,5% на 2 млн грн.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.

16 августа Минфину удалось привлечь только 71,5 млн грн.

13 сентября Нацбанк выкупил военные облигации еще на 15 млрд гривен.

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Роман Бриль

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