Спрос на военные облигации обновил минимум. Минфину удалось привлечь только 71,5 млн грн

Министерству финансов во вторник, 16 августа, удалось привлечь в государственный бюджет от военных облигации всего 71,5 млн грн. Это самый плохой результат с начала проведения аукционов, свидетельствуют данные Минфина.

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Министерство продало шестимесячные облигации внутреннего государственного займа под 12% на 33 млн грн, годовые под 14,0% на 6 млн грн и 14-месячные под 16% на 32 млн грн.

Ежемесячно Украина тратит на содержание армии около 130 млрд грн, так что сегодняшний аукцион обеспечил менее 0,1% месячной потребности на войну.

Для сравнения, неделю назад аукцион принес около 3,5 млрд грн.

Предыдущий минимум спроса на военные ОВГЗ был 5 июля. Тогда Минфину удалось привлечь только 128 млн грн.

После этого министерство было вынуждено впервые повысить процентные ставки на годовые бумаги, и спрос на ОВГЗ начал возобновляться. Аукцион, состоявшийся 26 июля, стал одним из самых успешных за все время проведения. Тогда было привлечено почти 10 млрд грн.

9 августа министерство повысило ставки по "коротким" военным облигациям со сроком обращения шесть месяцев.

Андрей Водяный

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