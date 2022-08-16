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Спрос на военные облигации обновил минимум. Минфину удалось привлечь только 71,5 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 17:28
Спрос на военные облигации обновил минимум. Минфину удалось привлечь только 71,5 млн грн - Фото
Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Министерству финансов во вторник, 16 августа, удалось привлечь в государственный бюджет от военных облигации всего 71,5 млн грн. Это самый плохой результат с начала проведения аукционов, свидетельствуют данные Минфина.

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Министерство продало шестимесячные облигации внутреннего государственного займа под 12% на 33 млн грн, годовые под 14,0% на 6 млн грн и 14-месячные под 16% на 32 млн грн.

Ежемесячно Украина тратит на содержание армии около 130 млрд грн, так что сегодняшний аукцион обеспечил менее 0,1% месячной потребности на войну.

Спрос на военные облигации обновил минимум. Минфину удалось привлечь только 71,5 млн грн

Для сравнения, неделю назад аукцион принес около 3,5 млрд грн.

Андрей Водяный
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госдолг Минфин ОВГЗ военные облигации
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