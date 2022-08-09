Минфин повысил ставки по "коротким" военным облигациям

Министерство финансов повысило ставки по "коротким" военным облигациям со сроком обращения шесть месяцев с 10% до 12%.

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На предыдущей неделе министерство под 10% смогло привлечь только 23 млн грн. Во вторник, 9 августа, аналогичные ценные бумаги со ставкой 12% принесли почти в 150 раз больше – 3360 млн грн.

В общей сложности Министерство финансов разместило военные облигации на сумму почти 3,5 млрд гривень в эквиваленте:

→ 12-месячные облигации под 14% принесли 9 млн грн

→ 14-месячные облигации под 16% принесли 51 млн грн

→ годовые облигации в евро под 2,5% принесли 0,9 млн евро

5 июля спрос на военные облигации упал до минимума. Минфину удалось привлечь только 128 млн грн.

После этого министерство было вынуждено впервые повысить процентные ставки на годовые бумаги, и спрос на ОВГЗ начал возобновляться. Аукцион, состоявшийся 26 июля, стал одним из самых успешных за все время проведения. Тогда было привлечено почти 10 млрд грн.

Ставки на шестимесячные бумаги до сих пор остались без изменений.

Андрей Водяный

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