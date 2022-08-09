Минфин повысил ставки по "коротким" военным облигациям
09.08.2022, 17:41
Фото: unsplash.com
Министерство финансов повысило ставки по "коротким" военным облигациям со сроком обращения шесть месяцев с 10% до 12%.
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На предыдущей неделе министерство под 10% смогло привлечь только 23 млн грн. Во вторник, 9 августа, аналогичные ценные бумаги со ставкой 12% принесли почти в 150 раз больше – 3360 млн грн.
В общей сложности Министерство финансов разместило военные облигации на сумму почти 3,5 млрд гривень в эквиваленте:
→ 12-месячные облигации под 14% принесли 9 млн грн
→ 14-месячные облигации под 16% принесли 51 млн грн
→ годовые облигации в евро под 2,5% принесли 0,9 млн евро
- 5 июля спрос на военные облигации упал до минимума. Минфину удалось привлечь только 128 млн грн.
- После этого министерство было вынуждено впервые повысить процентные ставки на годовые бумаги, и спрос на ОВГЗ начал возобновляться. Аукцион, состоявшийся 26 июля, стал одним из самых успешных за все время проведения. Тогда было привлечено почти 10 млрд грн.
- Ставки на шестимесячные бумаги до сих пор остались без изменений.
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