Гривня набрала в цене. Официальный курс валют
16.12.2022, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 декабря курс гривни по отношению к евро вырос на 7 копеек. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
- НБУ вводит в обращение новые 100-гривневые банкноты. На них подпись Пышного
- Хакеры из КНДР распространяют в Telegram программу для взлома криптокошельков – Bloomberg
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии