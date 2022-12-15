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НБУ вводит в обращение новые 100-гривневые банкноты. На них подпись Пышного

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 12:11
НБУ вводит в обращение новые 100-гривневые банкноты. На них подпись Пышного - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк с 19 декабря 2022 года выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года с подписью председателя НБУ Андрея Пышного и с отображением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.  

Новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала взамен изношенных, поврежденных и изъятых из обращения, объясняют в НБУ. 

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Банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.  

В НБУ напоминают, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины. 

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Роман Бриль
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