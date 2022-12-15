НБУ вводит в обращение новые 100-гривневые банкноты. На них подпись Пышного

Национальный банк с 19 декабря 2022 года выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года с подписью председателя НБУ Андрея Пышного и с отображением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала взамен изношенных, поврежденных и изъятых из обращения, объясняют в НБУ.

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Банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.

В НБУ напоминают, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины.

24 августа в НБУ показали, как выглядят специально поврежденные банкноты и рассказали, что с ними делать.

10 сентября в Нацбанке сообщили, что количество подделок гривни в этом году уменьшилось вчетверо.

11 октября НБУ решил вывести из обращения старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн.

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Роман Бриль

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