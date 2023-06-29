Гривня немного укрепилась. Курс валют НБУ
29.06.2023, 09:00
Фото: Pexels
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 июня курс гривни по отношению к евро вырос на 2 копейки. Относительно доллара национальная валюта остается без изменений.
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