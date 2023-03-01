Гривня подешевела. Курс валют НБУ
01.03.2023, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 марта курс гривни по отношению к евро опустился на 21 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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