Гривня подорожала. Курс валют НБУ
09.12.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 декабря курс гривни по отношению к евро вырос на 6 копеек. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
- Профицит ликвидности банковской системы достиг рекордных 381 млрд грн – НБУ
- НБУ повысил требования к резервам банков. Это будет стимулировать их к покупке ОВГЗ.
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