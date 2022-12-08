Профицит ликвидности банковской системы достиг рекордных 381 млрд грн – НБУ

Национальный банк заявил, что в украинской банковской системе во время войны возник избыточный профицит ликвидности, достигший рекордных 381 млрд грн. Такие данные на брифинге в четверг, 8 декабря, назвал глава НБУ Андрей Пышный.

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"В банковской системе накоплен рекордный профицит ликвидности. Если быть точным, по состоянию на утро 8 декабря эта сумма составила 381 млрд грн", – сказал он.

НБУ считает такой профицит закономерным явлением в условиях эмиссионного финансирования государственного бюджета и получения больших объемов внешней помощи, но собирается с ним бороться.

Для этого принято решение об увеличении обязательных резервов с возможностью покрытия до 50% за счет облигаций внутреннего государственного займа.

По оценкам НБУ, это позволит Минфину привлечь от банков не менее 50 млрд грн.

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Андрій Водяний

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