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Профицит ликвидности банковской системы достиг рекордных 381 млрд грн – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 16:45
Профицит ликвидности банковской системы достиг рекордных 381 млрд грн – НБУ - Фото
Фото: Андрей Пышный / Facebook

Национальный банк заявил, что в украинской банковской системе во время войны возник избыточный профицит ликвидности, достигший рекордных 381 млрд грн. Такие данные на брифинге в четверг, 8 декабря, назвал глава НБУ Андрей Пышный.

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"В банковской системе накоплен рекордный профицит ликвидности. Если быть точным, по состоянию на утро 8 декабря эта сумма составила 381 млрд грн", – сказал он.

НБУ считает такой профицит закономерным явлением в условиях эмиссионного финансирования государственного бюджета и получения больших объемов внешней помощи, но собирается с ним бороться.

Для этого принято решение об увеличении обязательных резервов с возможностью покрытия до 50% за счет облигаций внутреннего государственного займа.

По оценкам НБУ, это позволит Минфину привлечь от банков не менее 50 млрд грн.

Читайте также: Украинские банки утопают в деньгах, но не вкладывают их в экономику. В чем причина

Андрій Водяний
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Андрей Пышный НБУ банки
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