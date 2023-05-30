Гривня подорожала. Курс валют НБУ
30.05.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 мая курс гривни по отношению к евро вырос на 14 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
- Украина приблизилась к членству в Банке развития Совета Европы
- США выделили новый пакет грантов украинским предпринимателям: можно получить до $90 000
Читайте также
Последние новости
Комментарии