Гривня потеряла 3 копейки. Курс валют НБУ
07.09.2022, 08:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 сентября курс гривни по отношению к евро упал на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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