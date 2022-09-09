Гривня потеряла 51 копейку. Официальный курс валют
09.09.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 сентября курс гривни по отношению к евро упал на 51 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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