Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ
25.04.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 25 апреля курс гривни по отношению к евро опустился на 8 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- На накопительную пенсию нужно отчислять не менее 7-10% зарплаты – Минсоцполитики
- Кабмин сменил четырех независимых членов наблюдательного совета Ощадбанка
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии