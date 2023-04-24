Кабмин сменил четырех независимых членов наблюдательного совета Ощадбанка

Кабинет министров соответствующим распоряжением изменил состав членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба Ощада.

В новый состав членов набсовета вошли Михаил Крупинский, Элизабет Нельсон, Филипп Хизли, Владимир Лавренчук.

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Хуан Энрике Перес Калот и Антон Пятигин были независимыми членами предыдущего совета и остались в набсовете на следующий срок, уточняют в банке.

Четыре новых члена заменят Байбу Апин, Михаэля Вайнштейна, Питера Бриггса и Янне Харьюнпаа.

Предыдущий состав совета впервые был избран на современной основе корпоративного управления и включал шесть независимых членов, имеющих значительный опыт во многих сферах банковской и финансовой деятельности.

Совет утвердил стратегию трансформации Ощадбанка с учетом возможной приватизации.

Реализация стратегии была приостановлена из-за вооруженной агрессии России. Но процессы, запущенные ею, оказались важным фактором устойчивости и выносливости, которые банк продемонстрировал в течение войны, отмечают в Ощаде.

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов . Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.

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Роман Бриль

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