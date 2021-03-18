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Сын продюсера Роднянского назначен членом набсовета Ощадбанка по квоте президента

18.03.2021, 18:45
Сын продюсера Роднянского назначен членом набсовета Ощадбанка по квоте президента - Фото
Фото: LIGA.net

Кабинет министров назначил Александра Роднянского членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Соответствующее распоряжение, датированное 17 марта, опубликовано на сайте Кабмина.  

Роднянский назначен в наблюдательный совет банка как представитель государство от президента Украины вместо уволившегося по собственному желанию Айвараса Абромавичуса.

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Александр Роднянский – сын продюсера Александра Роднянского.

Согласно данным единого госреестра деклараций Александр Александрович Роднянский и его супруга, гражданка России, Янина Студилина арендуют дом площадью 150 кв.м. в Великобритании. 

Также Роднянский задекларировал квартиру в Киеве площадью 179 кв.м. В собственности семьи есть недвижимость в России.

Роднянский получает зарплату в Кембриджском университете (1,7 млн гривен за 2020) и имеет доход от предпринимательской деятельности (121 000 грн).

Имеет открытые счета в ряде зарубежных банков: HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, и др.

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады

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Роман Брыль
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