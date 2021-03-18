Сын продюсера Роднянского назначен членом набсовета Ощадбанка по квоте президента
Кабинет министров назначил Александра Роднянского членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Соответствующее распоряжение, датированное 17 марта, опубликовано на сайте Кабмина.
Роднянский назначен в наблюдательный совет банка как представитель государство от президента Украины вместо уволившегося по собственному желанию Айвараса Абромавичуса.
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Александр Роднянский – сын продюсера Александра Роднянского.
Согласно данным единого госреестра деклараций Александр Александрович Роднянский и его супруга, гражданка России, Янина Студилина арендуют дом площадью 150 кв.м. в Великобритании.
Также Роднянский задекларировал квартиру в Киеве площадью 179 кв.м. В собственности семьи есть недвижимость в России.
Роднянский получает зарплату в Кембриджском университете (1,7 млн гривен за 2020) и имеет доход от предпринимательской деятельности (121 000 грн).
Имеет открытые счета в ряде зарубежных банков: HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, и др.
- 4 ноября 2020 года Кабинет министров назначил Айвараса Абромавичуса членом набсовета АО "Ощадбанк" как представителя государства от президента Украины.
- 10 февраля 2021 года Кабинет министров отозвал представителя государства от президента Украины в наблюдательном совете Ощадбанка Айвараса Абромавичуса.
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