Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка экс-менеджера McKinsey. Что о нем известно

Кабинет министров назначил независимым членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка экс-руководителя по работе с банковским сектором Украины в международной консалтинговой компании McKinsey Антона Пятыгина. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Пятыгин также занимает пост члена наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) с июня текущего года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

С 2012 года Пятыгин работал в украинском представительстве McKinsey. C 2017 года и до начала своей работы в ЭКА, отвечал в компании за работу с финансовым сектором Украины и с сектором цифровых технологий в регионе Центральная и Восточная Европа.

Он также имеет опыт работы в нефтяной, газовой, электроэнергетической, сталелитейной и обрабатывающей промышленности, указано на сайте McKinsey.

До прихода в McKinsey Антон Пятыгин занимался привлечением иностранных инвестиций в стартапы в сфере недвижимости, доставки еды и розничной торговли.

Является сооснователем финтех-стартапа Ocean.credit.

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов . Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады

10 февраля 2021 года Кабинет министров отозвал представителя государства от президента Украины в наблюдательном совете Ощадбанка Айвараса Абромавичуса.

18 марта сын продюсера Роднянского назначен в набсовет Ощадбанка по квоте президента.

Роман Брыль

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