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Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка экс-менеджера McKinsey. Что о нем известно

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 16:01
Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка экс-менеджера McKinsey. Что о нем известно - Фото
Фото: LIGA.net

Кабинет министров назначил независимым членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка экс-руководителя по работе с банковским сектором Украины в международной консалтинговой компании McKinsey Антона Пятыгина. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.  

Пятыгин также занимает пост члена наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) с июня текущего года. 

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С 2012 года Пятыгин работал в украинском представительстве McKinsey. C 2017 года и до начала своей работы в ЭКА, отвечал в компании за работу с финансовым сектором Украины и с сектором цифровых технологий в регионе Центральная и Восточная Европа.   

Он также имеет опыт работы в нефтяной, газовой, электроэнергетической, сталелитейной и обрабатывающей промышленности, указано на сайте McKinsey.  

До прихода в McKinsey Антон Пятыгин занимался привлечением иностранных инвестиций в стартапы в сфере недвижимости, доставки еды и розничной торговли. 

Является сооснователем финтех-стартапа Ocean.credit. 

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады 

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Роман Брыль
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кабмин набсовет ощадбанка McKinsey
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