Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка экс-менеджера McKinsey. Что о нем известно
Кабинет министров назначил независимым членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка экс-руководителя по работе с банковским сектором Украины в международной консалтинговой компании McKinsey Антона Пятыгина. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
Пятыгин также занимает пост члена наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) с июня текущего года.
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С 2012 года Пятыгин работал в украинском представительстве McKinsey. C 2017 года и до начала своей работы в ЭКА, отвечал в компании за работу с финансовым сектором Украины и с сектором цифровых технологий в регионе Центральная и Восточная Европа.
Он также имеет опыт работы в нефтяной, газовой, электроэнергетической, сталелитейной и обрабатывающей промышленности, указано на сайте McKinsey.
До прихода в McKinsey Антон Пятыгин занимался привлечением иностранных инвестиций в стартапы в сфере недвижимости, доставки еды и розничной торговли.
Является сооснователем финтех-стартапа Ocean.credit.
- 10 февраля 2021 года Кабинет министров отозвал представителя государства от президента Украины в наблюдательном совете Ощадбанка Айвараса Абромавичуса.
- 18 марта сын продюсера Роднянского назначен в набсовет Ощадбанка по квоте президента.
- 5 марта 2021 года набсовет Ощадбанка утвердил Елену Малинскую победителем конкурса на замещение должности члена правления, ответственного за подготовку банка к приватизации к 2025 году. 15 июня Квалификационная комиссия НБУ ее дисквалифицировала, а 22 июня НБУ заявил о давлении после отказа утвердить Малинскую.
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