Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ
09.05.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 мая курс гривни по отношению к евро упал на 8 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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