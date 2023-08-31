Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ
31.08.2023, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 31 августа курс гривни по отношению к евро упал на 28 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается без изменений.
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