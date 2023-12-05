Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 декабря курс гривни по отношению к доллару снизился на 8 коп. до 36,5383/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 6 копеек – 39,7135/евро.
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