Безготівкове суспільство: Данія виводить з обігу банкноту найбільшого номіналу

У Данії 90% покупок не перевищують суму 500 крон

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Національний банк Данії ухвалив рішення вивести з обігу банкноту найбільшого номіналу в 1000 крон (близько 134 євро). Про це пише Euronews.

У країні на готівку припадає 10% оплат у магазинах. Для порівняння у єврозоні – понад 50%.

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"З розвитком платіжних звичок данців банкнота у 1000 крон більше не потрібна", – пояснив голова данського Центробанку Крістіан Кеттель Томсен.

У Данії 90% покупок не перевищують суму 500 крон (близько 67 євро).

Банкнота у 1000 крон увійшла в обіг у 1975 році через дуже високу інфляцію. Нею ще можна буде розрахуватись до травня 2025 року. Після цього в Данії залишиться лише чотири банкноти: номіналом 50, 100, 200 та 500 крон.

Відмова від банкноти у 1000 крон також спрямована на боротьбу з економічною злочинністю.

"1000 крон використовується частіше, ніж інші банкноти, у різних фінансових злочинах", – підтвердили в Центробанку.

Найпопулярніша банкнота в Україні – 500 грн, а 10 грн використовуються найменше.

У листопаді Європейський центробанк вибрав нові теми для редизайну євро: мостів більше не буде.

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