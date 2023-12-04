Безналичное общество: Дания выводит из оборота банкноту самого крупного номинала

В Дании в 90% покупок не превышают сумму 500 крон

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Национальный банк Дании принял решение вывести з оборота банкноту самого крупного номинала в 1000 крон (около 134 евро). Об этом пишет Euronews.

В стране на долю наличных приходится 10% оплат в магазинах. Для сравнения в еврозоне — более 50%.

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"С развитием платежных привычек датчан банкнота в 1000 крон больше не нужна", — объяснил глава датского Центробанка Кристиан Кеттель Томсен.

В Дании в 90% покупок не превышают сумму 500 крон (около 67 евро).

Банкнота в 1000 крон вошла в обращение в 1975 году из-за очень высокой инфляции. Ею еще можно будет расплатиться до мая 2025 года. После этого в Дании останется всего четыре банкноты: номиналом 50, 100, 200 и 500 крон.

Отказ от банкноты в 1000 крон также направлен на борьбу с экономической преступностью.

"1000 крон используется чаще, чем другие банкноты, в различных финансовых преступлениях", — подтвердили в Центробанке.

Самая популярная банкнота в Украине – 500 грн, а 10 грн используются меньше всего.

В ноябре Европейский центробанк выбрал новые темы для редизайна евро: мостов больше не будет.