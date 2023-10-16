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Самая популярная банкнота в Украине – 500 грн. 10 грн используются меньше всего — НБУ

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 15:44
Самая популярная банкнота в Украине – 500 грн. 10 грн используются меньше всего — НБУ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

В Украине в обращении находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму  721,3 млрд грн, а также 14,4 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка.   

Сумма банкнот и монет в обращении выросла всего на 11,8 млрд грн за девять месяцев 2023 года. 

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Спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на номинальный рост объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы, уточняют в НБУ.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

Менее всего в наличном обращении находится банкнот номиналами 50 гривень (4,5%) и 10 гривен (3,3%). Десятигривневые банкноты постепенно заменяются монетами соответствующего номинала (уже 1,3% от общего количества монет в обороте).

На одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 175 разменных монет (на 1 января 2023 года – 71 банкнот и 169 монет соответственно).

Национальный банк продлил срок обмена монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образца 2003 года, которые уже длительное время изымаются из обращения и перестали быть платежным средством.  

Такое решение особенно важно для украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны или находящихся на временно оккупированной территории, и не имели возможности осуществить обмен, объясняют в НБУ.

Старые купюры и монеты можно будет обменять еще в течение трех месяцев после завершения или отмены военного положения в Украине.

 

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Роман Брыль
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