Гривня потеряла в цене. Курсы валют НБУ
20.09.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 сентября курс гривни по отношению к евро упал на 5 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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