Гривня потеряла в цене. Официальный курс валют
23.11.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 11 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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