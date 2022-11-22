США дают Украине $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки
Министерство финансов США объявило о выделении $4,5 млрд в качестве грантов прямой бюджетной поддержки. Об этом сообщается на сайте министерства.
Средства начнут поступать в Украину в течение следующих недель, уточнила министр финансов Джанет Йеллен.
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Деньги предназначены для укрепления экономической стабильности Украины и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, госслужащих и учителей, а также социальную помощь пожилым и уязвимым слоям населения, говорится в сообщении.
Таким образом, общая сумма прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США увеличивается до $13 млрд. Вся сумма предоставляется в виде грантов.
"Помимо оказания экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США продолжат использовать все наши инструменты, в том числе нашу историческую санкционную коалицию, чтобы ослабить военную машину Путина", — заявила Йеллен.
Также в минфине США призвали других доноров увеличить и ускорить помощь Украине.
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