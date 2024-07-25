Гривня растет в цене. Какой курс НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 26 июля, курс гривни по отношению к доллару повысился еще на 2 коп. и составляет 41,1977 грн за один доллар.
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Относительно евро национальная валюта подорожала также на 2 коп. и составляет 44,683 грн за один евро.
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