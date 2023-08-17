Гривня растет в цене. Курс валют НБУ
17.08.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 августа курс гривни по отношению к евро вырос на 5 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается без изменений.
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