Гривня снова дешевеет. Курс валют НБУ
21.06.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 июня курс гривни по отношению к евро снизился на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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