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Минфин перед рекордным погашением ОВГЗ привлек на аукционе сразу 31,4 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 19:07
Минфин перед рекордным погашением ОВГЗ привлек на аукционе сразу 31,4 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов разместило государственные облигации на 31,4 млрд грн в эквиваленте – больше всего с начала полномасштабной войны. Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

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Такое большое привлечение может объясняться тем, что завтра, 21 июня, Минфин должен погасить военные облигации на сумму около 22 млрд грн и выплатить купонные платежи еще на 10 млрд грн.

На сегодняшнем аукционе Минфин продавал облигации как в гривне, так и в иностранной валюте.

Гривневые бумаги с погашением 1 мая 2024 принесли 10,2 млрд грн, с погашением 26 июня 2024 – 721,3 млн грн, с погашением 15 января 2025 – 1,4 млрд грн, с погашением 18 февраля 2026 – 4,7 млрд грн. Стоимость заимствований – от 18,2% до 19,75% годовых.

Также МВФ привлек $244 млн под 4,8% годовых и 136 млн евро под 3,24% годовых.

Андрей Водяный
госдолгМинфинОВГЗ
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