Минфин перед рекордным погашением ОВГЗ привлек на аукционе сразу 31,4 млрд грн
Министерство финансов разместило государственные облигации на 31,4 млрд грн в эквиваленте – больше всего с начала полномасштабной войны. Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.
Такое большое привлечение может объясняться тем, что завтра, 21 июня, Минфин должен погасить военные облигации на сумму около 22 млрд грн и выплатить купонные платежи еще на 10 млрд грн.
На сегодняшнем аукционе Минфин продавал облигации как в гривне, так и в иностранной валюте.
Гривневые бумаги с погашением 1 мая 2024 принесли 10,2 млрд грн, с погашением 26 июня 2024 – 721,3 млн грн, с погашением 15 января 2025 – 1,4 млрд грн, с погашением 18 февраля 2026 – 4,7 млрд грн. Стоимость заимствований – от 18,2% до 19,75% годовых.
Также МВФ привлек $244 млн под 4,8% годовых и 136 млн евро под 3,24% годовых.
- В начале мая Минфин провел с начала полномасштабной агрессии России провел предыдущий наиболее успешный аукцион по продаже облигаций – тогда было продано ОВГЗ на 28,5 млрд грн.
- 23 мая НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций по финансированию бюджета.
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