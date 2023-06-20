Минфин перед рекордным погашением ОВГЗ привлек на аукционе сразу 31,4 млрд грн

Министерство финансов разместило государственные облигации на 31,4 млрд грн в эквиваленте – больше всего с начала полномасштабной войны. Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

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Такое большое привлечение может объясняться тем, что завтра, 21 июня, Минфин должен погасить военные облигации на сумму около 22 млрд грн и выплатить купонные платежи еще на 10 млрд грн.

На сегодняшнем аукционе Минфин продавал облигации как в гривне, так и в иностранной валюте.

Гривневые бумаги с погашением 1 мая 2024 принесли 10,2 млрд грн, с погашением 26 июня 2024 – 721,3 млн грн, с погашением 15 января 2025 – 1,4 млрд грн, с погашением 18 февраля 2026 – 4,7 млрд грн. Стоимость заимствований – от 18,2% до 19,75% годовых.

Также МВФ привлек $244 млн под 4,8% годовых и 136 млн евро под 3,24% годовых.