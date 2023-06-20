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Мінфін перед рекордним погашенням ОВДП залучив на аукціоні одразу 31,4 млрд грн

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 19:07
Мінфін перед рекордним погашенням ОВДП залучив на аукціоні одразу 31,4 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Міністерство фінансів розмістило державні облігації на 31,4 млрд грн в еквіваленті – найбільше з початку повномасштабної війни. Про це свідчать дані на сайті міністерства.

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Таке велике залучення може пояснюватися тим, що завтра, 21 червня, Мінфін має погасити військові облігації на майже 22 млрд грн та сплатити купонні платежі ще на 10 млрд грн.

На сьогоднішньому аукціоні Мінфін продавав облігації як у гривні, так і в іноземній валюті.

Гривневі папери з погашенням 1 травня 2024 року принесли 10,2 млрд грн, з погашенням 26 червня 2024 року – 721,3 млн грн, з погашенням 15 січня 2025 року – 1,4 млрд грн, з погашенням 18 лютого 2026 року – 4,7 млрд грн. Вартість запозичень – від 18,2% до 19,75% річних.

Також МВФ залучив $244 млн під 4,8% річних і 136 млн євро під 3,24% річних.

Андрій Водяний
ОВДПМінфіндержборг
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