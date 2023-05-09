Минфин провел рекордный с начала полномасштабной войны аукцион по продаже гособлигаций

Министерство финансов продало на аукционе облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на рекордную сумму за весь период с начала полномасштабной агрессии России – 28,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Минфин разместил облигации, номинированные в гривне, долларах США и евро.

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В частности инвесторы купили однолетние гривневые ОВГЗ под 18,5% на сумму 1,96 млрд грн и двухлетние под 19,69% на 7,97 млрд грн.

Также Минфин разместил шестимесячные долларовые облигации на $179 млн и номинированные в евро сроком на девять месяцев на 297 млн евро.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.

14 марта 2023 года Минфин продал облигаций на 2,7 млрд грн. Банки снизили спрос на бенчмарк-ОВГЗ.

18 апреля министерство финансов разместило военные облигации на 10,86 млрд грн.

25 апреля инвесторы повысили спрос на украинские облигации.

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Роман Бриль

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