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Минфин провел рекордный с начала полномасштабной войны аукцион по продаже гособлигаций

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 18:22
Минфин провел рекордный с начала полномасштабной войны аукцион по продаже гособлигаций - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Министерство финансов продало на аукционе облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на рекордную сумму за весь период с начала полномасштабной агрессии России – 28,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.  

Минфин разместил облигации, номинированные в гривне, долларах США и евро. 

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В частности инвесторы купили однолетние гривневые ОВГЗ под 18,5% на сумму 1,96 млрд грн и двухлетние под 19,69% на 7,97 млрд грн. 

Также Минфин разместил шестимесячные долларовые облигации на $179 млн и номинированные в евро сроком на девять месяцев на 297 млн евро. 

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве. 

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Роман Бриль
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МинфинОВГЗвоенные облигации
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