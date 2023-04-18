Минфин провел успешный аукцион по продаже военных облигаций
18.04.2023, 17:03
Иллюстрация: министерство финансов Украины
Министерство финансов разместило военные облигации на 10,86 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Наибольшим спросом пользовались бенчмарк-ОВГЗ, которые банки используют для пополнения резервов: выкупили двухлетние облигации под 19,6% на сумму 6,37 млрд.
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Также Минфин разместил годовые облигации под 18,5% на 1,79 млрд, 1,2-летние под 19% на 2,2 млрд грн и 1,6-летние под 19,5% на 479 млн грн.
Всего с начала года Минфин продал военных облигаций на 48,76 млрд грн.
Вложения инвесторов в военные облигации поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.
- На 2 февраля 2023 года продажи внутренних гособлигаций превысили 300 млрд грн с начала войны.
- 28 февраля государству передали облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн.
- 14 марта Минфин продал облигаций на 2,7 млрд грн. Банки снизили спрос на бенчмарк-ОВГЗ.
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