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Минфин провел успешный аукцион по продаже военных облигаций

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 17:03
Минфин провел успешный аукцион по продаже военных облигаций - Фото
Иллюстрация: министерство финансов Украины

Министерство финансов разместило военные облигации на 10,86 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.   

Наибольшим спросом пользовались бенчмарк-ОВГЗ, которые банки используют для пополнения резервов: выкупили двухлетние облигации под 19,6% на сумму 6,37 млрд. 

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Также Минфин разместил годовые облигации под 18,5% на 1,79 млрд, 1,2-летние под 19% на 2,2 млрд грн и 1,6-летние под 19,5% на 479 млн грн.  

Всего с начала года Минфин продал военных облигаций на 48,76 млрд грн. 

Вложения инвесторов в военные облигации поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.   

Минфин провел успешный аукцион по продаже военных облигаций

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Роман Бриль
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Минфин ОВГЗ военные облигации бенчмарк-ОВГЗ
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